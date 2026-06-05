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В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины - РИА Новости, 05.06.2026
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01:24 05.06.2026 (обновлено: 06:15 05.06.2026)
В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины

РИА Новости: в ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины капитан Дмитрий Иващишин.
  • Капитан был уничтожен ударом российского FPV-дрона в районе населенного пункта Кривая Лука.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ударом российского FPV-дрона в ДНР уничтожен командир группы 8-го полка ССО Украины капитан Дмитрий Иващишин, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Кривая Лука уничтожен капитан Иващишин Дмитрий Константинович — командир группы 8-го полка ССО Украины, уроженец города Николаева", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинского офицера ликвидировали ударом FPV-дрона.
Восьмой полк ССО Украины готовился американскими и немецкими инструкторами для глубинной разведки с применением натовской тактики работы диверсионно-разведывательных групп. На счету подразделения — множество терактов, совершенных в Донбассе. Оно участвовало во вторжении на территорию Курской области в 2024 году.
Также, по неподтвержденным данным, именно 8-й полк ССО ВСУ был причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).
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