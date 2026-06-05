Королев и гендиректор "Росатома" Лихачев утвердили план развития Удомли

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев договорились о реализации проектов развития города Удомли в 2026 году, сообщает пресс-служба облправительства.

В социально значимые для города-спутника Калининской АЭС и его жителей проекты инвестируют почти 240 миллионов рублей – это средства концерна "Росэнергоатом", областного и местного бюджетов.

"Предусмотрен большой объем работ. Это ремонт в учреждениях образования и культуры, модернизация систем теплоснабжения и улично-дорожной сети, формирование комфортной городской среды. Социальная поддержка жителей округа, организация отдыха детей и молодежи, их вовлечение в общественно значимые проекты. Рассчитываем, что в будущем количество инициатив по развитию Удомельского округа будет расти. И муниципалитет будет задавать высокие стандарты качества жизни, современных условий для работы, учебы, отдыха и досуга", - приводятся в сообщении слова Королева.

За время действия соглашения "Росатома" и Тверской области, подписанного в 2013 году, на развитие Удомли из региональной казны и внебюджетных источников направлено более 1,5 миллиарда рублей Они вложены в ремонт коммунальных объектов, учреждений образования и культуры, дорог и дворов. Кроме того, оснащены медицинские организации и библиотеки, поставлена коммунальная техника, улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Получили жилье молодые семьи.

Сегодня электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" объединяет целый ряд предприятий. Его основой является АО "Концерн Росэнергоатом" – крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве "зеленой" электроэнергии. Филиал концерна –Калининская АЭС в Удомле, в составе которой четыре энергоблока установленной мощностью 1000 МВт каждый.