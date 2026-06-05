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Королев и гендиректор "Росатома" Лихачев утвердили план развития Удомли - РИА Новости, 05.06.2026
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Тверская область
 
17:37 05.06.2026
Королев и гендиректор "Росатома" Лихачев утвердили план развития Удомли

В развитие Удомли инвестируют до 240 млн рублей

© Фото : Правительство Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев договорились о реализации проектов развития города Удомли в 2026 году, сообщает пресс-служба облправительства.
В социально значимые для города-спутника Калининской АЭС и его жителей проекты инвестируют почти 240 миллионов рублей – это средства концерна "Росэнергоатом", областного и местного бюджетов.
"Предусмотрен большой объем работ. Это ремонт в учреждениях образования и культуры, модернизация систем теплоснабжения и улично-дорожной сети, формирование комфортной городской среды. Социальная поддержка жителей округа, организация отдыха детей и молодежи, их вовлечение в общественно значимые проекты. Рассчитываем, что в будущем количество инициатив по развитию Удомельского округа будет расти. И муниципалитет будет задавать высокие стандарты качества жизни, современных условий для работы, учебы, отдыха и досуга", - приводятся в сообщении слова Королева.
За время действия соглашения "Росатома" и Тверской области, подписанного в 2013 году, на развитие Удомли из региональной казны и внебюджетных источников направлено более 1,5 миллиарда рублей Они вложены в ремонт коммунальных объектов, учреждений образования и культуры, дорог и дворов. Кроме того, оснащены медицинские организации и библиотеки, поставлена коммунальная техника, улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Получили жилье молодые семьи.
Сегодня электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" объединяет целый ряд предприятий. Его основой является АО "Концерн Росэнергоатом" – крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве "зеленой" электроэнергии. Филиал концерна –Калининская АЭС в Удомле, в составе которой четыре энергоблока установленной мощностью 1000 МВт каждый.
Соглашения с регионами присутствия являются основным форматом двустороннего сотрудничества "Росатома" и субъектов страны. Они предполагают участие в развитии территорий и содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в рамках стратегии "Росатома". Это также мероприятия, соответствующие задачам национальных целей развития, обозначенных президентом страны. Перечень мероприятий утверждается ежегодно для каждого "атомного" города.
 
Тверская областьАлексей ЛихачевВиталий КоролевКалининская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Росэнергоатом
 
 
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