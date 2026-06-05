В Курской области при ударе украинского дрона пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате удара дрона ВСУ вблизи автозаправки в городе Льгове Курской области пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения груди, а мужчина — контузию.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, и при необходимости их доставят в Курскую областную больницу.

КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ вблизи автозаправки в городе Льгове Курской области, им оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Очередные подлые удары ВСУ. Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется. Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У нее осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 года", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс"

Он уточнил, что на месте медики оказывают им помощь.