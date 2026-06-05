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В Курской области при ударе украинского дрона пострадали два человека - РИА Новости, 05.06.2026
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16:12 05.06.2026 (обновлено: 16:20 05.06.2026)
В Курской области при ударе украинского дрона пострадали два человека

Хинштейн: два человека пострадали при ударе дрона ВСУ в Льгове Курской области

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара дрона ВСУ вблизи автозаправки в городе Льгове Курской области пострадали два человека: женщина получила осколочные ранения груди, а мужчина — контузию.
  • Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, и при необходимости их доставят в Курскую областную больницу.
КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара дрона ВСУ вблизи автозаправки в городе Льгове Курской области, им оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Очередные подлые удары ВСУ. Вражеский беспилотник атаковал территорию вблизи АЗС в Льгове: поврежден бензовоз, информация о последствиях уточняется. Также в результате удара ранена 64-летняя женщина. У нее осколочные ранения груди. Контузию получил мужчина 1971 года", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на месте медики оказывают им помощь.
"При необходимости доставим в Курскую областную больницу. Желаю пострадавшим выздоровления. Курян призываю быть внимательными. Враг не дремлет и продолжает бить по мирным территориям", - добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
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