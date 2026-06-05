ВС России нанесли семь мощных ударов по украинским объектам за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 30 мая по 5 июня ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине.
- Бойцы поразили предприятия ВПК, объекты ТЭК, транспорта и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы и другие объекты.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима, заявили в Минобороны РФ.
"С 30 мая по 5 июня текущего года, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18