ВС России нанесли семь мощных ударов по украинским объектам за неделю

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, транспорта и портовой инфраструктуре в ответ на террористические атаки киевского режима, заявили в Минобороны РФ.