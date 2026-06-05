Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Польши Туск раскритиковал чествование на Украине националистов, убивавших поляков, воюя на стороне гитлеровцев.

Он пригрозил свести отношения с Киевом к "жесткому бизнесу".

Зеленский недавно принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*, ответственной за Волынскую резню — массовое уничтожение Поляков в 1943-м.

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал чествование на Украине тех, кто убивал поляков, пригрозив свести все отношения с Киевом к холодному расчету.

"Не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали и я сам лично в то, чтобы удалось победить демонов прошлого", — подчеркнул он.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН * Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение "имени героев УПА *" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.

УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.