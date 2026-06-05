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Туск пригрозил Киеву из-за героизации УПА* - РИА Новости, 05.06.2026
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22:19 05.06.2026 (обновлено: 23:57 05.06.2026)
Туск пригрозил Киеву из-за героизации УПА*

Туск пригрозил Киеву переводом отношений в жесткий бизнес из-за героизации УПА

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Польши Туск раскритиковал чествование на Украине националистов, убивавших поляков, воюя на стороне гитлеровцев.
  • Он пригрозил свести отношения с Киевом к "жесткому бизнесу".
  • Зеленский недавно принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*, ответственной за Волынскую резню — массовое уничтожение Поляков в 1943-м.
ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал чествование на Украине тех, кто убивал поляков, пригрозив свести все отношения с Киевом к холодному расчету.
"Не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решающим в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали и я сам лично в то, чтобы удалось победить демонов прошлого", — подчеркнул он.
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В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил обозначение "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
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Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреПольшаУкраинаДональд ТускВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийВооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армия*Организации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
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