Euroclear попросил приостановить взыскание с него убытков в пользу ЦБ

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Euroclear Bank просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.