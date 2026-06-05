Euroclear попросил приостановить взыскание с него убытков в пользу ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Euroclear Bank просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.
- Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Euroclear Bank просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ходатайство бельгийского банка "о приостановлении исполнительного производства" 4 июня поступило в суд. Параллельно Euroclear подал в суд заявление "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения".
Обращения ответчика пока не рассмотрены.
Суд 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.