В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве объявлена воздушная тревога.
- Сигнал тревоги также прозвучал в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях, а также в частях Днепропетровской области.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным сервиса, сигнал тревоги в украинской столице начал звучать в 0.01 мск.
Тревога также зазвучала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях, а также в частях Днепропетровской.
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