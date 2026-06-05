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Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте - РИА Новости, 05.06.2026
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06:41 05.06.2026 (обновлено: 10:07 05.06.2026)
Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте

Мурашкина: дети до семи лет могут бесплатно ездить в транспорте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорожане у автобусной остановки
Горожане у автобусной остановки - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Горожане у автобусной остановки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, а на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет.
  • Для бесплатного проезда необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.
"На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет", - сказала юрист.
Мурашкина отметила, что родителям необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд. Без этого документа контролер вправе потребовать оплатить проезд как за безбилетного пассажира.
"В отдельных регионах могут действовать дополнительные льготы для школьников и других категорий детей", - заключила юрист.​
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