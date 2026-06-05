Юрист назвала возраст, до которого дети могут бесплатно ездить в транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, а на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет.

Для бесплатного проезда необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, на междугородних рейсах бесплатно возят детей до пяти лет, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина.

"На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет", - сказала юрист.

Мурашкина отметила, что родителям необходимо подтвердить возраст ребенка свидетельством о рождении, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд. Без этого документа контролер вправе потребовать оплатить проезд как за безбилетного пассажира.