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Трамп утверждает, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу - РИА Новости, 05.06.2026
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21:22 05.06.2026
Трамп утверждает, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу

Трамп заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним. В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин ответил на письмо Зеленского.
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"Пусть договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа, и думаю, что все уладится. Я думаю, мы уже близко", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер также назвал неприемлемым количество жертв украинского конфликта с обеих сторон.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
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