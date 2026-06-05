Трамп заявил о большом успехе по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились «большого успеха» в ситуации с Ираном.
- Между Ираном и США идет переговорный процесс, при этом военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились "большого успеха" в ситуации с Ираном.
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"Мы добиваемся больших успехов в ситуации с Ираном", - сказал он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Прервав переговоры, Иран добился желаемого
2 июня, 08:00