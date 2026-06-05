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Трамп заявил о большом успехе по Ирану - РИА Новости, 05.06.2026
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20:56 05.06.2026 (обновлено: 21:08 05.06.2026)
Трамп заявил о большом успехе по Ирану

Трамп заявил, что США добились большого успеха по Ирану

© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились «большого успеха» в ситуации с Ираном.
  • Между Ираном и США идет переговорный процесс, при этом военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились "большого успеха" в ситуации с Ираном.
«
"Мы добиваемся больших успехов в ситуации с Ираном", - сказал он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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