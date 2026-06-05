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Меркель объяснила стратегию Трампа психологией девелопера - РИА Новости, 05.06.2026
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17:47 05.06.2026
Меркель объяснила стратегию Трампа психологией девелопера

Меркель: Трамп руководствуется логикой девелопера при принятии решений

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что президент США Дональд Трамп при принятии политических решений руководствуется логикой девелопера.
  • По ее мнению, это также объясняет скептицизм Трампа по отношению к многосторонним организациям.
  • Меркель отметила, что политика Трампа вынуждает политических лидеров четче отстаивать европейские интересы и ослабляет единство Запада.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что президент США Дональд Трамп при принятии политических решений руководствуется логикой девелопера.
"Он сложный партнер. Он не может себе представить, что в политике может выиграть не только одна сторона, но и обе стороны сразу", - заявила Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Бывший канцлер предположила, что это связано с карьерой Трампа в сфере недвижимости, "для которого действует правило: земельный участок всегда может достаться только кому-то одному".
"И если его получает другой, значит, я проиграл - именно этим девизом президент Трамп руководствуется и в политике, по крайней мере, я всегда это так ощущала", - добавила Мекель.
По ее мнению, это также объясняет скептицизм Трампа по отношению к многосторонним организациям, которые призваны приносить выгоду всем участникам. В свою очередь, по словам Меркель, политика Трампа вынуждает политических лидеров гораздо четче отстаивать европейские интересы, которые могут вступать в противоречие с американскими.
"Больше нельзя, как прежде, полагаться на общую базу ценностей. Это существенно ослабляет то единство, которое мы раньше называли Западом. Китай, безусловно, наблюдает за этим с интересом", - отметила экс-канцлер.
Ранее Меркель заявляла, что нынешняя администрация США "объявила войну" институтам Европейского союза.
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