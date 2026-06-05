Трамп заявил о прогрессе в одобрении постройки триумфальной арки

Как ранее выяснило РИА Новости, изучив документацию проекта, итоговый дизайн арки претерпел изменения по сравнению с изначальным вариантом, который представлял Белый дом. Одним из главных отличий стало отсутствие по бокам арки четырех золотых львов на постаментах, которые были убраны. Кроме того, из дизайна исключили основание арки высотой в восемь футов, или почти 2,5 метра, в результате чего общая высота сооружения уменьшится и составит ровно 250 футов, или 76,2 метра.