Трамп заявил о прогрессе в одобрении постройки триумфальной арки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная комиссия по планированию Вашингтона одобрила постройку триумфальной арки в американской столице.
- Ранее проект арки получил одобрение от комиссии по изящным искусствам США.
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Национальная комиссия по планированию Вашингтона одобрила постройку триумфальной арки в американской столице, сообщил президент США Дональд Трамп.
Ранее проект арки одобрила комиссия по изящным искусствам США.
"Большое спасибо Национальной комиссии по планированию столицы за одобрение 8 голосами против 1 строительства Великой триумфальной арки", – написал он в Truth Social.
"Когда строительство будет завершено, это, без всяких сомнений, будет величайшая арка из всех!" – добавил Трамп.
Как ранее выяснило РИА Новости, изучив документацию проекта, итоговый дизайн арки претерпел изменения по сравнению с изначальным вариантом, который представлял Белый дом. Одним из главных отличий стало отсутствие по бокам арки четырех золотых львов на постаментах, которые были убраны. Кроме того, из дизайна исключили основание арки высотой в восемь футов, или почти 2,5 метра, в результате чего общая высота сооружения уменьшится и составит ровно 250 футов, или 76,2 метра.