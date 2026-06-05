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Трамп: США сделают "небольшую остановку" на Кубе на пути из Ирана - РИА Новости, 05.06.2026
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00:37 05.06.2026
Трамп: США сделают "небольшую остановку" на Кубе на пути из Ирана

Трамп заявил, что США сделают "небольшую остановку" на Кубе на пути из Ирана

© REUTERS / Kylie CooperДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе.
  • В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.
  • США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают "небольшую остановку" на Кубе.
"Мы позаботимся об Исламской Республике Иран. И как только мы закончим это, на обратном пути мы сделаем небольшую короткую остановку", - сказал Трамп журналистам, имея в виду Кубу.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
США также выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
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В миреКубаСШАИранДональд ТрампРауль КастроМигель Диас-Канель
 
 
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