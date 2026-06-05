Трамп: США сделают "небольшую остановку" на Кубе на пути из Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают «небольшую остановку» на Кубе.
- В январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.
- США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают "небольшую остановку" на Кубе.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
США также выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.