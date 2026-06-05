Трамп заявил, что санкции США не направлены на скорый коллапс Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс страны.
- США ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс острова свободы.
США в четверг ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
"Нет", - ответил президент США на вопрос журналистки в Белом доме о том, призваны ли санкции против Кубы ускорить ее крах.
"Мы хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна", - продолжил Трамп.
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31 января, 08:00