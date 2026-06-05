Трамп заявил, что санкции США не направлены на скорый коллапс Кубы

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс острова свободы.

"Нет", - ответил президент США на вопрос журналистки в Белом доме о том, призваны ли санкции против Кубы ускорить ее крах.