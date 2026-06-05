Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что санкции США не направлены на скорый коллапс Кубы - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 05.06.2026
Трамп заявил, что санкции США не направлены на скорый коллапс Кубы

Трамп заявил, что США не намерены ускорять коллапс Кубы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс страны.
  • США ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции США в отношении Кубы не нацелены на то, чтобы ускорить коллапс острова свободы.
США в четверг ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
"Нет", - ответил президент США на вопрос журналистки в Белом доме о том, призваны ли санкции против Кубы ускорить ее крах.
"Мы хотим, чтобы это была хорошо управляемая страна", - продолжил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
 
В миреСШАКубаДональд ТрампМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала