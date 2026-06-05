Трамп назвал основные части возможного соглашения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что частью соглашения с Ираном должна стать гарантия от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.
- Также он заявил, что в рамках соглашения Иран должен обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.
"Основные части сделки - они (иранцы - ред.) не могут обладать ядерным оружием, (Ормузский - ред.) пролив будет открыт немедленно", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.