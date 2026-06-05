Трамп назвал основные части возможного соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

"Основные части сделки - они (иранцы - ред.) не могут обладать ядерным оружием, (Ормузский - ред.) пролив будет открыт немедленно", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.