Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что Куба рухнула - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 05.06.2026
Трамп убежден, что Куба рухнула

Трамп: ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики.
  • Трамп сказал, что США хотят помочь Кубе.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики, заявил президент США Дональд Трамп.
"Она (Куба - ред.) вроде рухнула", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на просьбу оценить ситуацию на острове.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
США ввели новые санкции против президента Кубы
Вчера, 23:42
Трамп утверждает, что США хотят помочь Кубе.
Ранее американский минфин объявил о новых санкциях в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Американцы поставили миллионы долларов на вторжение США на Кубу
1 июня, 22:48
 
В миреКубаСШАДональд ТрампМигель Диас-Канель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала