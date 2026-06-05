Трамп убежден, что Куба рухнула

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики.
- Трамп сказал, что США хотят помочь Кубе.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики, заявил президент США Дональд Трамп.
США ввели новые санкции против президента Кубы
Вчера, 23:42
Трамп утверждает, что США хотят помочь Кубе.
Ранее американский минфин объявил о новых санкциях в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.