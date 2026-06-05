Таубер прокомментировала решение суда, оставившего ее приговор в силе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марина Таубер назвала предсказуемым решение суда, оставившего ее приговор в силе.
- Приговор предусматривает 7,5 лет лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Решение Апелляционной палаты Кишинева, признавшей законным обвинительный приговор в отношении исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, было предсказуемым, заявила сама политик, комментируя вердикт судебной коллегии.
Ранее в пятницу Апелляционная палата Кишинева оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2025 года, согласно которому Таубер заочно приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор". Адвокаты Таубер уже заявили о намерении оспорить его в Высшей судебной палате и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
"Было ожидаемо... Что и требовалось доказать…" - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Политик покинула Молдавию в январе 2025 года. На тот момент судебный процесс в суде первой инстанции длился уже более полутора лет, однако у оппозиционерки были периоды, когда суды не продлевали ей меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета на выезд, что юридически позволяло ей свободно пересекать границу. Выехав из Молдавии в начале 2025 года, обратно в страну она больше не возвращалась.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Cуд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул
28 мая, 14:11