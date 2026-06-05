Защита Таубер намерена обжаловать приговор

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Защита исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, которой в пятницу оставили в силе заочный приговор в виде 7,5 лет лишения свободы, намерена обжаловать решение апелляционной палаты Кишинева в высшей судебной палате Молдавии, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости адвокат политика Сергей Морару.