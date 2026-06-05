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Защита Таубер намерена обжаловать приговор - РИА Новости, 05.06.2026
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15:51 05.06.2026
Защита Таубер намерена обжаловать приговор

РИА Новости: приговор Таубер обжалуют в высшей судебной палате Молдавии и ЕСПЧ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Марины Таубер, исполнительного секретаря оппозиционного блока «Победа», намерена обжаловать решение апелляционной палаты Кишинева в высшей судебной палате Молдавии.
  • Затем защита планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
  • Апелляционная палата Кишинева оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции, согласно которому Таубер приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Защита исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, которой в пятницу оставили в силе заочный приговор в виде 7,5 лет лишения свободы, намерена обжаловать решение апелляционной палаты Кишинева в высшей судебной палате Молдавии, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости адвокат политика Сергей Морару.
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"Даже не стоило и сомневаться, что мы обжалуем сегодняшнее решение и приговор в высшей судебной палате, а затем в ЕСПЧ. Мы зафиксировали и процедурные нарушения в том числе, не говоря о том, что дело Таубер и (главы Гагаузской автономии Евгении) Гуцул, и активистки блока "Победа" Светланы Попан - политические", - сказал Мораруу.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобы защиты и прокуратуры, оставив в силе обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2025 года, согласно которому Таубер приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".️
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В миреКишиневМолдавияМарина ТауберЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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