Защита Таубер намерена обжаловать приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита Марины Таубер, исполнительного секретаря оппозиционного блока «Победа», намерена обжаловать решение апелляционной палаты Кишинева в высшей судебной палате Молдавии.
- Затем защита планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
- Апелляционная палата Кишинева оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции, согласно которому Таубер приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Защита исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер, которой в пятницу оставили в силе заочный приговор в виде 7,5 лет лишения свободы, намерена обжаловать решение апелляционной палаты Кишинева в высшей судебной палате Молдавии, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил РИА Новости адвокат политика Сергей Морару.
«
"Даже не стоило и сомневаться, что мы обжалуем сегодняшнее решение и приговор в высшей судебной палате, а затем в ЕСПЧ. Мы зафиксировали и процедурные нарушения в том числе, не говоря о том, что дело Таубер и (главы Гагаузской автономии Евгении) Гуцул, и активистки блока "Победа" Светланы Попан - политические", - сказал Мораруу.
Ранее Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобы защиты и прокуратуры, оставив в силе обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2025 года, согласно которому Таубер приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".️