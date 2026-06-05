Адвокат посоветовал Таубер не возвращаться в Молдавию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адвокат Сергей Морару заявил, что в условиях отсутствия справедливого правосудия в Молдавии он бы не рекомендовал Марине Таубер возвращаться в страну.
- Никто не должен оказываться под стражей, не совершив преступления, добавил он.
- Адвокат назвал "юридическим парадоксом" квалификацию следствием участия в мирных публичных акциях перед зданием суда как вмешательства в осуществление правосудия.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Адвокат Сергей Морару заявил, что в условиях отсутствия справедливого правосудия в Молдавии он бы не рекомендовал исполнительному секретарю блока "Победа" Марине Таубер возвращаться в страну.
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"Где находится госпожа Таубер, я не знаю и не считаю это важным. Если бы она меня спросила, я бы не рекомендовал ей возвращаться в страну в отсутствие справедливого правосудия и гарантированного судебного процесса. Никто не должен оказываться под стражей, не совершив преступления. Подобные случаи уже имели место, в том числе в деле госпожи Гуцул", - сказал Морару.
Адвокат также назвал "юридическим парадоксом" тот факт, что участие в мирных публичных акциях перед зданием суда было квалифицировано следствием как вмешательство в осуществление правосудия.