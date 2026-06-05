Адвокат посоветовал Таубер не возвращаться в Молдавию

«

"Где находится госпожа Таубер, я не знаю и не считаю это важным. Если бы она меня спросила, я бы не рекомендовал ей возвращаться в страну в отсутствие справедливого правосудия и гарантированного судебного процесса. Никто не должен оказываться под стражей, не совершив преступления. Подобные случаи уже имели место, в том числе в деле госпожи Гуцул", - сказал Морару.