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Адвокат посоветовал Таубер не возвращаться в Молдавию - РИА Новости, 05.06.2026
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15:08 05.06.2026
Адвокат посоветовал Таубер не возвращаться в Молдавию

Адвокат не рекомендует Таубер возвращаться в Молдавию из-за политпреследования

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у здания Кишиневского суда перед заседанием по делу депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда перед заседанием по делу депутата от оппозиционного блока Победа Марины Таубер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Сотрудники полиции у здания Кишиневского суда перед заседанием по делу депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Сергей Морару заявил, что в условиях отсутствия справедливого правосудия в Молдавии он бы не рекомендовал Марине Таубер возвращаться в страну.
  • Никто не должен оказываться под стражей, не совершив преступления, добавил он.
  • Адвокат назвал "юридическим парадоксом" квалификацию следствием участия в мирных публичных акциях перед зданием суда как вмешательства в осуществление правосудия.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Адвокат Сергей Морару заявил, что в условиях отсутствия справедливого правосудия в Молдавии он бы не рекомендовал исполнительному секретарю блока "Победа" Марине Таубер возвращаться в страну.
Ранее в пятницу апелляционная палата Кишинева отклонила жалобы защиты и прокуратуры, оставив в силе заочный обвинительный приговор суда первой инстанции от 30 сентября 2025 года, согласно которому Таубер приговорена к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор".
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"Где находится госпожа Таубер, я не знаю и не считаю это важным. Если бы она меня спросила, я бы не рекомендовал ей возвращаться в страну в отсутствие справедливого правосудия и гарантированного судебного процесса. Никто не должен оказываться под стражей, не совершив преступления. Подобные случаи уже имели место, в том числе в деле госпожи Гуцул", - сказал Морару.
Адвокат также назвал "юридическим парадоксом" тот факт, что участие в мирных публичных акциях перед зданием суда было квалифицировано следствием как вмешательство в осуществление правосудия.
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В миреМолдавияКишиневМарина Таубер
 
 
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