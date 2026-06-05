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Кишиневский апелляционный суд оставил в силе приговор Таубер - РИА Новости, 05.06.2026
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14:14 05.06.2026 (обновлено: 14:27 05.06.2026)
Кишиневский апелляционный суд оставил в силе приговор Таубер

Апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор Таубер

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Марина Таубер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Марине Таубер.
  • Доводы защиты экс-депутата парламента Молдавии признали необоснованными и отклонили.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор экс-депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер.
«
"Коллегия постановила считать необоснованными и отклонить доводы защиты, отказав в удовлетворении жалобы гражданки Марины Таубер. Приговор первой инстанции остается в силе", - говорится в решении, которое зачитал председательствующий судья апелляционной палаты.
Ранее суд первой инстанции приговорил политика к семи с половиной годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Приговор тогда был оспорен как стороной защиты, так и прокуратурой.
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