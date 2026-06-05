Кишиневский апелляционный суд оставил в силе приговор Таубер

"Коллегия постановила считать необоснованными и отклонить доводы защиты, отказав в удовлетворении жалобы гражданки Марины Таубер. Приговор первой инстанции остается в силе", - говорится в решении, которое зачитал председательствующий судья апелляционной палаты.

Ранее суд первой инстанции приговорил политика к семи с половиной годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Приговор тогда был оспорен как стороной защиты, так и прокуратурой.