Кишиневский апелляционный суд оставил в силе приговор Таубер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор Марине Таубер.
- Доводы защиты экс-депутата парламента Молдавии признали необоснованными и отклонили.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор экс-депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер.
«
"Коллегия постановила считать необоснованными и отклонить доводы защиты, отказав в удовлетворении жалобы гражданки Марины Таубер. Приговор первой инстанции остается в силе", - говорится в решении, которое зачитал председательствующий судья апелляционной палаты.
Ранее суд первой инстанции приговорил политика к семи с половиной годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Приговор тогда был оспорен как стороной защиты, так и прокуратурой.