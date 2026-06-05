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Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028 - РИА Новости, 05.06.2026
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00:55 05.06.2026
Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

Трамп: на фоне других демократов у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп допустил, что Хантер Байден может добиться успеха на предварительных выборах демократического кандидата.
  • Хантер Байден намекал на готовность побороться за демократическую номинацию.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Глава США Дональд Трамп допустил, что страдавшего наркоманией сына его предшественника Хантера Байдена может ждать успех на предварительных выборах демократического кандидата для следующей президентской гонки.
"Думаю, у Хантера может хорошо получиться", - сказал Трамп журналистам в Белом доме о перспективах Байдена на праймериз.
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Трамп заявил, что допускает подобное развитие событий на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократов.
Ранее Хантер Байден намекнул на готовность побороться за демократическую номинацию. Он не высказался об этом прямо, но прокомментировал возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом репликой "Погнали".
В недавнем интервью Хантер признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но с 2019 года порвал с запрещенными веществами. Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Байден-старший перед уходом с поста помиловал отпрыска.
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