Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп допустил, что Хантер Байден может добиться успеха на предварительных выборах демократического кандидата.
- Хантер Байден намекал на готовность побороться за демократическую номинацию.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Глава США Дональд Трамп допустил, что страдавшего наркоманией сына его предшественника Хантера Байдена может ждать успех на предварительных выборах демократического кандидата для следующей президентской гонки.
Трамп заявил, что допускает подобное развитие событий на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократов.
Ранее Хантер Байден намекнул на готовность побороться за демократическую номинацию. Он не высказался об этом прямо, но прокомментировал возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом репликой "Погнали".
В недавнем интервью Хантер признал, что был "деградировавшим крэковым наркоманом", но с 2019 года порвал с запрещенными веществами. Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Байден-старший перед уходом с поста помиловал отпрыска.