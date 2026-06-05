Трамп заявил, что у сына Байдена есть шансы на выборах-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп допустил, что Хантер Байден может добиться успеха на предварительных выборах демократического кандидата.

Хантер Байден намекал на готовность побороться за демократическую номинацию.

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Глава США Дональд Трамп допустил, что страдавшего наркоманией сына его предшественника Хантера Байдена может ждать успех на предварительных выборах демократического кандидата для следующей президентской гонки.

"Думаю, у Хантера может хорошо получиться", - сказал Трамп журналистам в Белом доме о перспективах Байдена на праймериз.

Трамп заявил, что допускает подобное развитие событий на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократов.

Ранее Хантер Байден намекнул на готовность побороться за демократическую номинацию. Он не высказался об этом прямо, но прокомментировал возможность соперничества за высший пост с нынешним вице-президентом Джей Ди Вэнсом репликой "Погнали".