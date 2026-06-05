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ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 05.06.2026
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12:09 05.06.2026 (обновлено: 12:17 05.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 1355 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1355 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Как отметили в МО, за неделю подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
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