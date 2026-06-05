ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1355 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1355 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 99 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.