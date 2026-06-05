Одного из лидеров РДК* Кирющенко** заочно осудили на пожизненный срок

"Ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 миллиона рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и компенсации причиненного материального ущерба на сумму свыше 7 миллионов рублей", - подчеркнули в суде.



*Организация, признанная экстремистской на территории РФ

** Признан террористом и экстремистом на территории РФ