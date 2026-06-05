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Одного из лидеров РДК* Кирющенко** заочно осудили на пожизненный срок - РИА Новости, 05.06.2026
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23:21 05.06.2026 (обновлено: 23:35 05.06.2026)
Одного из лидеров РДК* Кирющенко** заочно осудили на пожизненный срок

Одного из лидеров РДК Василия Кирющенко заочно осудили на пожизненный срок

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из лидеров РДК* Василий Кирющенко** заочно осужден на пожизненное лишение свободы.
  • Кирющенко** объявлен в международный розыск.
  • Суд также назначил ему штраф и лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 5 лет, а также удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба на сумму свыше 7 миллионов рублей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Один из лидеров РДК* Василий Кирющенко** заочно осужден на пожизненное лишение свободы, свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Один из лидеров террористической организации РДК* Василий Кирющенко** заочно осужден на пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что осужденный заочно арестован и объявлен в международный розыск.
"Ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 миллиона рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и компенсации причиненного материального ущерба на сумму свыше 7 миллионов рублей", - подчеркнули в суде.

*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
** Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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