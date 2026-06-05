Суд арестовал Хатуну Аташян по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Хамовнический суд Москвы арестовал Хатуну Аташян на два месяца по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров.

Ей предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере.

Сама Аташян и ее защита просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Аташян предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба потерпевшему (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). В ходе заседания следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой на два месяца.

"Суд постановил … ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить … избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила решение судья.

Сама Аташян и ее защита в ходе заседания просили избрать для нее домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Кроме того, Аташян сообщила, что вылетела в Минск, так как ее "караулили у дома" и поступали угрозы от блогеров.

Ранее адвокат Валерий Саркисов также сообщил РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем трем предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму 800 тысяч рублей нескольким блогерам.

Уголовное дело в отношение Аташян было возбуждено 3 июня, в тот же день ее задержали на границе с Белоруссией.