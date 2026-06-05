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Суд арестовал Хатуну Аташян по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.06.2026
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15:46 05.06.2026 (обновлено: 15:49 05.06.2026)
Суд арестовал Хатуну Аташян по делу о мошенничестве

Суд арестовал на 2 месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамовнический суд Москвы арестовал Хатуну Аташян на два месяца по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров.
  • Ей предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере.
  • Сама Аташян и ее защита просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Аташян предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба потерпевшему (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). В ходе заседания следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой на два месяца.
"Суд постановил … ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить … избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила решение судья.
Сама Аташян и ее защита в ходе заседания просили избрать для нее домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Кроме того, Аташян сообщила, что вылетела в Минск, так как ее "караулили у дома" и поступали угрозы от блогеров.
Ранее адвокат Валерий Саркисов также сообщил РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем трем предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму 800 тысяч рублей нескольким блогерам.
Уголовное дело в отношение Аташян было возбуждено 3 июня, в тот же день ее задержали на границе с Белоруссией.
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
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