Путин рассказал, к чему привело применение США доллара как оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена начала использовать доллар как оружие.
- По словам президента, это заставило все страны задуматься о сохранности своих резервов и вложений, номинированных в долларах, и денег, вложенных в американские активы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Все страны задумались о сохранности своих резервов и вложений, когда администрация экс-президент США Джо Байдена начала использовать доллар как оружие, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались: "Против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенными в американские активы?"- сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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