Посол Ирана заявил, что атаки США на ИРИ не приведут к результату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Джалали заявил, что атаки США на Иран не привели к каким-либо результатам и не достигли целей.
- МИД Ирана решительно осудил удары США по острову Кешм и возложил ответственность за произошедшее на Кувейт и Бахрейн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очередные атаки США на Иран не приведут к какому-либо результату, американцы не достигли ни одной из своих целей, заявил в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол Ирана в России Казем Джалали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.