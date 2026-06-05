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Посол Ирана заявил, что атаки США на ИРИ не приведут к результату - РИА Новости, 05.06.2026
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15:24 05.06.2026
Посол Ирана заявил, что атаки США на ИРИ не приведут к результату

Посол Джалали: атаки США на Иран не приведут к результату

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Джалали заявил, что атаки США на Иран не привели к каким-либо результатам и не достигли целей.
  • МИД Ирана решительно осудил удары США по острову Кешм и возложил ответственность за произошедшее на Кувейт и Бахрейн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очередные атаки США на Иран не приведут к какому-либо результату, американцы не достигли ни одной из своих целей, заявил в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол Ирана в России Казем Джалали.
МИД Ирана в среду выступил с заявлением, в котором решительно осудил удары США по острову Кешм, указал, что они были произведены с территории региональных стран, и возложил прямую ответственность за произошедшее в том числе на Кувейт и Бахрейн.
"Никаких результатов такими ударами они (США - ред.) не добьются. Американцы до сих пор не достигали ни одной из своих задача", - сказал Джалали, комментируя очередные атаки США против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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