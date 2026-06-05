Посол Ирана заявил, что атаки США на ИРИ не приведут к результату

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Джалали заявил, что атаки США на Иран не привели к каким-либо результатам и не достигли целей.

МИД Ирана решительно осудил удары США по острову Кешм и возложил ответственность за произошедшее на Кувейт и Бахрейн.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Очередные атаки США на Иран не приведут к какому-либо результату, американцы не достигли ни одной из своих целей, заявил в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посол Ирана в России Казем Джалали.

Бахрейн. МИД Ирана в среду выступил с заявлением, в котором решительно осудил удары США по острову Кешм, указал, что они были произведены с территории региональных стран, и возложил прямую ответственность за произошедшее в том числе на Кувейт

"Никаких результатов такими ударами они (США - ред.) не добьются. Американцы до сих пор не достигали ни одной из своих задача", - сказал Джалали , комментируя очередные атаки США против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.