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Над секретной базой ВВС США в Неваде сфотографировали неизвестный самолет - РИА Новости, 05.06.2026
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14:30 05.06.2026 (обновлено: 15:50 05.06.2026)
Над секретной базой ВВС США в Неваде сфотографировали неизвестный самолет

Похожий на F-47 самолет сфотографировали над секретной базой ВВС США

© Фото : @ProjectFearXНеизвестный летательный аппарат, похожий на истребитель F-47, снятый возле секретной базы ВВС США "Зона 51"
Неизвестный летательный аппарат, похожий на истребитель F-47, снятый возле секретной базы ВВС США Зона 51 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : @ProjectFearX
Неизвестный летательный аппарат, похожий на истребитель F-47, снятый возле секретной базы ВВС США "Зона 51"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над секретной базой ВВС США "Зона 51" в Неваде заметили неизвестный летательный аппарат, пишет портал War Zone.
  • Сообщается, что по форме он похож на новый истребитель шестого поколения F-47.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Над секретной базой ВВС США "Зона 51" заметили неизвестный летательный аппарат, похожий на истребитель F-47, сообщил портал War Zone.
"На тепловом снимке, сделанном ночью над секретным объектом в Грум-Лейк, предположительно, запечатлен неизвестный аппарат. Форма относительно совпадает с тем, что мы пока знаем об истребителе-невидимке F-47", — говорится в публикации.
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Автор YouYube-канала Uncanny Expeditions Андерс Оттесон заявил, что объект летел на очень малой высоте к югу от города Рейчел.
В марте прошлого года Дональд Трамп представил первый истребитель шестого поколения F-47. Утверждается, что его экспериментальная версия уже почти пять лет летает втайне от всех. Подробности проекта засекречены. Известно лишь, что самолет получит радиус боевого действия более одной тысячи морских миль, скорость свыше двух Махов и новейшие технологии малозаметности.
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