Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик".
- Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают.
- Гледхиллу, который был сыном возлюбленной Хэнди, предъявили обвинение в убийстве.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", сообщает газета Los Angeles Times.
В среду утром правоохранители прибыли на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, заявившего, что тот "только что убил человека греха".
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По прибытии полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Актера доставили в больницу, где он скончался.
Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сумма залога составляет два миллиона долларов. Как отмечается, обвиняемый — сын женщины, которая состояла в отношениях с Хэнди.
Хэнди снимался в фильмах "Арахнофобия", "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и других. Его последней работой стал военный блокбастер "Топ Ган: Мэверик", где он исполнил роль бармена Джимми.
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