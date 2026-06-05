Актера, игравшего в фильмах "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", убили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик".

Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают.

Гледхиллу, который был сыном возлюбленной Хэнди, предъявили обвинение в убийстве.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", сообщает газета Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", сообщает газета Los Angeles Times

В среду утром правоохранители прибыли на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, заявившего, что тот "только что убил человека греха".

По прибытии полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Актера доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сумма залога составляет два миллиона долларов. Как отмечается, обвиняемый — сын женщины, которая состояла в отношениях с Хэнди.