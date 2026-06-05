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Актера, игравшего в фильмах "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", убили в США - РИА Новости, 05.06.2026
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04:53 05.06.2026 (обновлено: 10:45 05.06.2026)
Актера, игравшего в фильмах "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", убили в США

Игравшего в фильме "Джуманджи" актера Джеймса Хэнди зарезали в США

© Interscope Communications (1995)Актер Джеймс Хэнди в фильме "Джуманджи"
Актер Джеймс Хэнди в фильме Джуманджи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Interscope Communications (1995)
Актер Джеймс Хэнди в фильме "Джуманджи". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик".
  • Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают.
  • Гледхиллу, который был сыном возлюбленной Хэнди, предъявили обвинение в убийстве.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса расследует убийство актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", сообщает газета Los Angeles Times.
В среду утром правоохранители прибыли на место происшествия в лос-анджелесский район Тарзана после звонка мужчины, заявившего, что тот "только что убил человека греха".
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По прибытии полицейские обнаружили во дворе дома 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями без сознания. Актера доставили в больницу, где он скончался.
Подозреваемый в нападении 44-летний Майкл Гледхилл сам заявил полицейским, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сумма залога составляет два миллиона долларов. Как отмечается, обвиняемый — сын женщины, которая состояла в отношениях с Хэнди.
Хэнди снимался в фильмах "Арахнофобия", "К-9: Собачья работа", "Джуманджи" и других. Его последней работой стал военный блокбастер "Топ Ган: Мэверик", где он исполнил роль бармена Джимми.
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