Глава минфина США сравнил ситуацию в стране с "1984" Джорджа Оруэлла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в Соединенных Штатах с антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла после вопроса законодателя, применимы ли уроки из романа "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд в современных США.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в Соединенных Штатах с известной антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла в ходе слушаний в палате представителей США.
"Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из "1984", - ответил Бессент.