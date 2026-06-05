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Глава минфина США сравнил ситуацию в стране с "1984" Джорджа Оруэлла - РИА Новости, 05.06.2026
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01:17 05.06.2026
Глава минфина США сравнил ситуацию в стране с "1984" Джорджа Оруэлла

Бессент сравнил ситуацию в США с "1984" Джорджа Оруэлла

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Скотт Бессент. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в Соединенных Штатах с антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла после вопроса законодателя, применимы ли уроки из романа "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд в современных США.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент сравнил ситуацию в Соединенных Штатах с известной антиутопией "1984" Джорджа Оруэлла в ходе слушаний в палате представителей США.
В ходе обсуждения налоговой политики один из американских законодателей спросил, читал ли Бессент роман Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" и не считает ли он, что уроки из этой книги применимы в современных США.
"Я думаю, мы видим гораздо больше уроков из "1984", - ответил Бессент.
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