"Северсталь" и "НПК ОВК" будут разрабатывать инновационный подвижной состав

МОСКВА, 5 июн - Пресс-служба ПАО "НПК ОВК". "Северсталь" и "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга.

Подписи под документом поставили гендиректор "Северстали" Александр Шевелев и гендиректор ПАО "НПК ОВК" и ООО "Универсальная Логистика" (управляет АО "Восточный Порт") Ирина Ольховская.

Стороны намерены выстроить долгосрочное партнерство, направленное на повышение конкурентоспособности отечественного вагоностроения. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка и внедрение высокотехнологичных решений в производство подвижного состава России.

В рамках соглашения ПАО "НПК ОВК" сфокусируется на расширении применения металлопроката "Северстали". Стороны также договорились, что эксперты Центра "Северсталь Инжиниринг" совместно с конструкторами Инжинирингового центра "ОВК" будут разрабатывать и адаптировать новые материалы и решения для дальнейшего внедрения в серийное производство.

Эффективность такого сотрудничества уже подтверждена запуском в 2026 году серийного производства полувагона второго поколения инновации модели 12 6744 с повышенной грузоподъемностью – 77 тонн. Применение высокопрочного проката "Северстали" и внедрение инжиниринговых решений повысило устойчивость вагона к ударным нагрузкам и эксплуатационным деформациям, позволило снизить массу тары с 24,5 до 22,5 тонн и одновременно увеличить объем кузова с 92 до 94 кубических метров при сохранении внешних габаритов. Состав из полувагонов второго поколения инновации может перевозить на 550 тонн груза больше, чем состав из типовых аналогов и на 142 тонны больше, чем из вагонов предыдущего поколения инновации. Массовая эксплуатация этой модели позволит сократить потребный парк из типовых вагонов на 10%, что обеспечит существенное увеличение фактического объема грузоперевозок без увеличения нагрузки на железнодорожную инфраструктуру. Реализация проекта заложила основу нового подхода к созданию подвижного состава для грузовых перевозок.

"Соглашение о сотрудничестве с компанией "Северсталь" мы считаем точкой отсчета развития перспективной платформы для масштабирования технологий на другие типы вагонов: хопперы, платформы, цистерны и так далее. Это важнейший шаг к технологическому лидерству не только для наших компаний, но и всего отечественного грузового вагоностроения", — отметила генеральный директор ПАО "НПК ОВК" Ирина Ольховская.

"В результате нашей совместной работы с "НПК ОВК" нам удалось добиться серийного производства полувагона второго поколения с повышенной грузоподъемностью до 77 тонн. Мы хотели бы вывести наше сотрудничество на новый уровень, и это соглашение позволит нам сделать "НПК ОВК" стратегическим партнером в вагоностроении. Вместе мы сможем и дальше развивать технические решения и создавать новые востребованные продукты" — отметил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.