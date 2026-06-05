Врач рассказала, как правильно подготовиться ко сну

Краткий пересказ от РИА ИИ Для качественного сна в комнате должны быть темнота и тишина.

Врач рекомендует использовать блэкаут-шторы, удобный матрас, подушки и приятное постельное белье для организации комфортной спальни.

Перед сном необходимо проветрить спальню и можно принять теплый душ, выпить травяной чай или заняться другими расслабляющими практиками.

МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Полная тишина и темнота должны быть в комнате для качественного сна, а уснуть помогут теплый душ и травяной чай, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Для комфортного и качественного сна важно правильно организовать спальню. Прежде всего блэкаут-шторы (светонепроницаемые – ред.), удобный матрас, подушки и приятное постельное белье, полная тишина или "белый шум", успокаивающий аромат", - отметила врач.

По ее словам, перед сном обязательно нужно проветрить спальню, чтобы насытить воздух кислородом. Если на улице воздух чистый и теплый, можно оставить окно открытым на всю ночь.