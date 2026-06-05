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Врач рассказала, как правильно подготовиться ко сну - РИА Новости, 05.06.2026
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03:25 05.06.2026
Врач рассказала, как правильно подготовиться ко сну

РИА Новости: для качественного сна нужны полная тишина и темнота

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для качественного сна в комнате должны быть темнота и тишина.
  • Врач рекомендует использовать блэкаут-шторы, удобный матрас, подушки и приятное постельное белье для организации комфортной спальни.
  • Перед сном необходимо проветрить спальню и можно принять теплый душ, выпить травяной чай или заняться другими расслабляющими практиками.
МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Полная тишина и темнота должны быть в комнате для качественного сна, а уснуть помогут теплый душ и травяной чай, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Для комфортного и качественного сна важно правильно организовать спальню. Прежде всего блэкаут-шторы (светонепроницаемые – ред.), удобный матрас, подушки и приятное постельное белье, полная тишина или "белый шум", успокаивающий аромат", - отметила врач.
По ее словам, перед сном обязательно нужно проветрить спальню, чтобы насытить воздух кислородом. Если на улице воздух чистый и теплый, можно оставить окно открытым на всю ночь.
"Идеальный ритуал отхода ко сну для каждого свой. Как вариант, это теплая ванна или душ, травяной чай, чтение бумажной книги, но не детективов. Мышечная релаксация или дыхательные практики помогают снять накопившееся за день перевозбуждение", - добавила Магомедова.
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