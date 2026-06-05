Украинцу запретили въезд в Шенген за вылов двухметрового сома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданина Украины депортировали из Польши за вылов двухметрового сома, который был местной достопримечательностью.
- Ему также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на 5 лет.
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Гражданина Украины депортировали из Польши и запретили въезд в Шенгенскую зону на 5 лет за вылов из озера в Варшаве двухметрового сома, который был местной достопримечательностью, сообщает издание Warsaw.
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"После завершения процессуальных действий мужчину передали сотрудникам Погранстражи. Его принудительно выдворили на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо депортации, мужчине запретили въезд не только в Польшу, но и в другие страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.