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Украинцу запретили въезд в Шенген за вылов двухметрового сома - РИА Новости, 05.06.2026
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16:06 05.06.2026
Украинцу запретили въезд в Шенген за вылов двухметрового сома

Warsaw: украинца выслали из Польши и запретили въезд в ЕС за вылов сома-гиганта

© Кадр видео из соцсетейГражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома
Гражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Гражданин Украины выловил из озера Балатон 183-сантиметрового сома
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Украины депортировали из Польши за вылов двухметрового сома, который был местной достопримечательностью.
  • Ему также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на 5 лет.
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Гражданина Украины депортировали из Польши и запретили въезд в Шенгенскую зону на 5 лет за вылов из озера в Варшаве двухметрового сома, который был местной достопримечательностью, сообщает издание Warsaw.
Ранее сообщалось задержании 57-летнего гражданина Украины, который выловил из озера Балатон в Варшаве жившего здесь около 20 лет сома длиной 183 сантиметра. Рыба была хорошо известна окрестным жителям и являлась местной достопримечательностью.
«
"После завершения процессуальных действий мужчину передали сотрудникам Погранстражи. Его принудительно выдворили на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо депортации, мужчине запретили въезд не только в Польшу, но и в другие страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.
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