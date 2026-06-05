Выпускник колледжа рассказал студентам о службе в войсках БПС в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускник Пашковского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Михайлов рассказал студентам о своей службе в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск.

Михайлов подписал контракт с Минобороны России и проходит службу в зоне специальной военной операции с конца марта.

В ходе телемоста военнослужащий поделился информацией о подготовке специалистов беспилотных систем, вещевом обеспечении, денежном довольствии и быте военнослужащих.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускник колледжа Дмитрий Михайлов по телемосту со студентами рассказал из зоны спецоперации о своей службе в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем (БПС) шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими подразделения войск беспилотных систем в составе "Южной" группировки войск со студентами Пашковского сельскохозяйственного колледжа в Краснодаре , уточнило МО.

"В ходе телемоста один из выпускников колледжа Дмитрий Михайлов рассказал землякам, что добровольно подписал контракт с Минобороны России и проходит службу в составе расчета FPV-дронов отдельного батальона беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении министерства.

Михайлов в ходе видео-конференц-связи рассказал студентам колледжа о мотивах, которые побудили его пойти на военную службу, как проходит подготовка специалистов беспилотных систем, а также с какими типами современных дронов они работают. Он добавил, что на службе он уже третий месяц, с конца марта.

"Подписать контракт и прийти на помощь товарищам побудило искреннее желания поскорее закончить это все. Я женат, у меня двое детей, контракт подписал уже после медкомиссии и только потом уведомил родных. Поначалу они переживали и беспокоились, но на данный момент от них - большая поддержка. Мы обязательно победим", - сказал выпускник.

Михайлов поделился, как бойцы войск беспилотных систем обеспечиваются вещевым имуществом, какое денежное довольствие и дополнительное премирование получают, как организован быт военнослужащих.

"Коллектив у нас опытный, но и очень много молодых бойцов. Инструкторы объясняют все очень доходчиво и быстро в том плане, что "птички" разные бывают, и при выборе того, кому что лучше подойдет, лучше опираться на опыт инструкторов. Мы полностью всем обеспечены, всего в достатке, и мы готовы работу выполнять", - отметил выпускник колледжа.