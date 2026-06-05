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СМИ: экс-принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице - РИА Новости, 05.06.2026
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01:14 05.06.2026 (обновлено: 01:15 05.06.2026)
СМИ: экс-принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

Express: экс-принц Эндрю был замечен с крупным синяком на лице

© AP Photo / Petr David JosekЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен за рулем своего автомобиля с синяком на лице.
  • Фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем.
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попавший в опалу из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейнтом, был замечен за рулем своей машины с крупным синяком на лице, сообщает газета Express.
"Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен сегодня за рулем с большим красным пятном на лице, похожим на синяк", - пишет издание, прилагая соответствующую фотографию.
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Отмечается, что фотография была сделана возле дома в поместье Сандрингем, где Эндрю проживает с тех пор, как был выселен из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре в декабре. Уточняется, что Эндрю был за рулем своего внедорожника Land Rover. Его сопровождал сотрудник службы безопасности. В машине также была замечена собака.
В начале мая полиция задержала мужичину, угрожавшего Эндрю возле поместья Сандрингем. Он поджидал Эндрю в своей машине недалеко от поместья, а затем направился к нему, выкрикивая оскорбления. Эндрю должен дать показания против нападавшего в ходе судебного процесса, который начнется в конце июля.
Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
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