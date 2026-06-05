СМИ: экс-принца Британии Эндрю заметили с крупным синяком на лице

"Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был замечен сегодня за рулем с большим красным пятном на лице, похожим на синяк", - пишет издание, прилагая соответствующую фотографию.

В начале мая полиция задержала мужичину, угрожавшего Эндрю возле поместья Сандрингем. Он поджидал Эндрю в своей машине недалеко от поместья, а затем направился к нему, выкрикивая оскорбления. Эндрю должен дать показания против нападавшего в ходе судебного процесса, который начнется в конце июля.