Синоптик пообещал москвичам теплую погоду "миллион на миллион" в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная и теплая погода, воздух прогреется до +27 градусов.
- В начале следующей недели также прогнозируется малооблачная погода с температурой до +28 градусов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солнечная и теплая погода "миллион на миллион" ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в начале следующей недели будет также малооблачно, до плюс 25 - плюс 28 градусов.