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Синоптик пообещал москвичам теплую погоду "миллион на миллион" в выходные - РИА Новости, 05.06.2026
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08:14 05.06.2026
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду "миллион на миллион" в выходные

Синоптик Тишковец: в Москве в выходные ожидается погода "миллион на миллион"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная и теплая погода, воздух прогреется до +27 градусов.
  • В начале следующей недели также прогнозируется малооблачная погода с температурой до +28 градусов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солнечная и теплая погода "миллион на миллион" ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет "миллион на миллион" - солнечно, сухо и тепло, по ночам от плюс 10 до плюс 13 градусов, после полудня – от плюс 24 до плюс 27 градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в начале следующей недели будет также малооблачно, до плюс 25 - плюс 28 градусов.
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