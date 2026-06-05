Синоптик пообещал москвичам теплую погоду "миллион на миллион" в выходные

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Солнечная и теплая погода "миллион на миллион" ожидается в Москве в выходные, воздух прогреется до плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что в начале следующей недели будет также малооблачно, до плюс 25 - плюс 28 градусов.