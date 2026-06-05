Российские военные оснастили роботизированную платформу огнеметом "Шмель"

Военнослужащий с реактивным огнеметом РПО "Шмель" на тактико-специальных занятиях . Архивное фото

Военнослужащий с реактивным огнеметом РПО "Шмель" на тактико-специальных занятиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» модернизировали наземный роботизированный комплекс.

На платформу комплекса была установлена реактивная система — пехотный огнемет «Шмель».

Модернизированный комплекс предназначен для поражения опорных пунктов и живой силы противника, укрывающейся в блиндажах.

БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Север" модернизировали наземный роботизированный комплекс, установив на него реактивный пехотный огнемет "Шмель", рассказал РИА Новости инженер-техник с позывным "Механ".

"В ходе модернизации наземного роботизированного комплекса военнослужащими подразделения РХБЗ 11-го армейского корпуса было принято решение об установке на платформу реактивного пехотного огнемета "Шмель". Данная разработка полевой мастерской была создана для поддержки пехотных и штурмовых подразделений, выполняющих задачи по расширению буферной зоны безопасности в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что специалисты установили направляющие для надежной фиксации и одновременного либо поочередного пуска термобарических зарядов, а также обеспечили возможность оптоволоконного управления комплексом.

Инженер отметил, что модернизированный НРТК предназначен для поражения опорных пунктов и живой силы противника, укрывающейся в блиндажах.