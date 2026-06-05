Рейтинг@Mail.ru
Российские военные оснастили роботизированную платформу огнеметом "Шмель" - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 05.06.2026
Российские военные оснастили роботизированную платформу огнеметом "Шмель"

РИА Новости: военные РФ оснастили роботизированную платформу огнеметом "Шмель"

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий с реактивным огнеметом РПО "Шмель" на тактико-специальных занятиях
Военнослужащий с реактивным огнеметом РПО Шмель на тактико-специальных занятиях - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий с реактивным огнеметом РПО "Шмель" на тактико-специальных занятиях . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» модернизировали наземный роботизированный комплекс.
  • На платформу комплекса была установлена реактивная система — пехотный огнемет «Шмель».
  • Модернизированный комплекс предназначен для поражения опорных пунктов и живой силы противника, укрывающейся в блиндажах.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Север" модернизировали наземный роботизированный комплекс, установив на него реактивный пехотный огнемет "Шмель", рассказал РИА Новости инженер-техник с позывным "Механ".
"В ходе модернизации наземного роботизированного комплекса военнослужащими подразделения РХБЗ 11-го армейского корпуса было принято решение об установке на платформу реактивного пехотного огнемета "Шмель". Данная разработка полевой мастерской была создана для поддержки пехотных и штурмовых подразделений, выполняющих задачи по расширению буферной зоны безопасности в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Дроноводы "Севера" уничтожили арторудие ВСУ времен Второй мировой войны
07:32
Он уточнил, что специалисты установили направляющие для надежной фиксации и одновременного либо поочередного пуска термобарических зарядов, а также обеспечили возможность оптоволоконного управления комплексом.
Инженер отметил, что модернизированный НРТК предназначен для поражения опорных пунктов и живой силы противника, укрывающейся в блиндажах.
"В ходе расширения буферной зоны безопасности, кроме активного продвижения штурмовых подразделений, применяются ударные воздушные беспилотники различного типа, а также увеличивается количество случаев использования НРТК в зоне проведения боевых действий", - добавил военный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала