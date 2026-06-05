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Синоптик рассказал, когда в столичном регионе начнется купальный сезон - РИА Новости, 05.06.2026
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12:57 05.06.2026 (обновлено: 13:00 05.06.2026)
Синоптик рассказал, когда в столичном регионе начнется купальный сезон

Тишковец: купальный сезон в столичном регионе начнется уже в выходные

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в ближайшие выходные, когда температура воды в водоемах Подмосковья достигнет 18–19 градусов.
  • Сейчас температура воды в реках и озерах составляет от +15 до +18 градусов, а оптимальное время первого купания — не более 10–15 минут.
  • В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24 — +29 градусов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в выходные, водоемы Подмосковья прогреются до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Центральной России наступило настоящее русское лето со всей атрибутикой – солнцем и уже даже июльскими температурными показателями. Единственное, чего сейчас не хватает для полноценного сезона, так это комфортной температуры воды в реках и озерах, чтобы открыть сезон купальный", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах Подмосковья ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды - от плюс 18 до плюс 19 градусов.
"Так что, первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания - в течение следующей недели! Оптимальное время первого купания – не более 10-15 минут", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что температура воды сейчас составляет от плюс 15 до плюс 18 градусов (например, в Москве-реке у города Звенигород плюс 17, в Оке - у Каширы, а также в Москве-реке у Коломны уже плюс 18 градусов).
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"Когда же погодные критерии будут сигнализировать о том, что к воде можно будет относиться, как к месту отдыха? В ближайшую пятидневку в столичном регионе сохранится благоприятная солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до плюс 24 - плюс 29 градусов", - добавил Тишковец.
"На каждый плюс один градус роста среднесуточной температуры воздуха, в тихом мелководье и прибрежной зоне вода, в виду ее высокой теплоемкости – она в четыре раза выше, чем у воздуха, будет прогреваться с запаздыванием примерно со скоростью 0,3 - 0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме на 0,1 - 0,2 градуса за 24 часа", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик отметил, что открытие купального сезона – это гармония природы, медицины и здравого смысла.
"Дождитесь, когда вода и воздух прогреются до рекомендуемых температур в зависимости от вашего возраста и состояния здоровья. Убедитесь, что место для купания оборудовано и безопасно", - предупредил Тишковец.
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