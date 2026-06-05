Эксперт назвал страны, которые могут войти в консорциум по Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Алексей Фадеев считает, что страны БРИКС+, Азии и Ближнего Востока могут войти в международный консорциум по развитию Трансарктического транспортного коридора при условии сохранения контроля над трассой за Россией.

В участии в консорциуме могут быть заинтересованы Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Турция, Вьетнам, Индонезия и Белоруссия.

МУРМАНСК, 5 июн – РИА Новости. Страны БРИКС+, государства Азии и Ближнего Востока могут войти в международный консорциум по развитию Трансарктического транспортного коридора при условии сохранения контроля над трассой за Россией, считает профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого, глава экспертного совета по вопросам развития АЗРФ при комитете по внешним связям Санкт-Петербурга Алексей Фадеев.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть ряд вопросов по направлению Северного морского пути (СМП), в том числе о создании международных консорциумов с дружественными странами для развития портовой инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

"ТТК - это высокотехнологичный мегапроект, поэтому здесь на первый план выходит взаимодействие с партнерами. Из дружественных стран в участии в таком консорциуме могут быть заинтересованы прежде всего страны содружества БРИКС+", - отметил Фадеев в разговоре с РИА Новости.

В первую очередь, ТТК интересен Китаю , который является главным внешнеторговым партнером для 140 стран мира и нуждается в надежном маршруте для вывоза своих товаров, при этом такое сотрудничество уже налажено. "Помимо КНР, в использовании ТТК могут быть заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты, которые умело оперируют глобальными цепями поставок, кроме того, у них, как и Китая, есть значительные ресурсы для инвестиций", - пояснил эксперт.

Также, по мнению доктора экономических наук, в участии в консорциуме заинтересована Индия , которая давно проявляет интерес к Арктике и нуждается в поставках российской нефти, а также Турция , где высоко развиты компетенции в сфере судостроения. Выгоды для себя могут найти в консорциуме и Вьетнам , и Индонезия . "Они нуждаются в нашем сжиженном природном газе, который мы также можем поставлять им, например, с полуостровов Ямал или Гыдан. Поэтому они тоже могли бы стать соинвесторами в инфраструктуру, в строящиеся мощности по сжижению природного газа", - объяснил Фадеев.

Кроме того, эксперт назвал Белоруссию , которая уже предпринимает усилия по расширению портовых мощностей, в частности, в Мурманске