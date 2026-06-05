Жителя Ивановской области осудили за госизмену и шпионаж в интересах СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя города Кинешма приговорили к 15 годам колонии за государственную измену.

Мужчина передавал представителям СБУ информацию об оборонно-промышленном предприятии и военных частях за денежное вознаграждение.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Жителя города Кинешма Ивановской области приговорили к 15 годам колонии за государственную измену, он шпионил за предприятием оборонно-промышленного комплекса, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что мужчина, будучи гражданином России , по собственной инициативе через интернет установил и поддерживал контакты с представителями СБУ

"Выполняя… поручения… СБУ, мужчина за денежное вознаграждение… собирал и передавал … информацию о месте расположения предприятия оборонно-промышленного комплекса, периметре, ограждениях, способах проникновения на его территорию, графике работы, типе и предназначении выпускаемой им продукции… способах их поставки, а также о местах расположения военных частей", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области . Действия мужчины квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена).

"Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год", - уточнила пресс-служба.

Ведомство добавило, что суд конфисковал у осужденного деньги, полученные им в результате преступления, а также мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с представителями СБУ.

Как уточнила областная прокуратура в своем Telegram-канале, мужчина получил от представителей украинский разведки всего 3 тысячи рублей, а действовал он в интересах зарубежной спецслужбы с января по март 2025 года.