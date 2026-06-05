Жителя Ивановской области осудили за госизмену и шпионаж в интересах СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя города Кинешма приговорили к 15 годам колонии за государственную измену.
- Мужчина передавал представителям СБУ информацию об оборонно-промышленном предприятии и военных частях за денежное вознаграждение.
- Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.
БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Жителя города Кинешма Ивановской области приговорили к 15 годам колонии за государственную измену, он шпионил за предприятием оборонно-промышленного комплекса, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Приговором Ивановского областного суда… 55-летний житель г. Кинешма признан виновным в государственной измене, а именно в осуществлении шпионажа", - сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
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"Выполняя… поручения… СБУ, мужчина за денежное вознаграждение… собирал и передавал … информацию о месте расположения предприятия оборонно-промышленного комплекса, периметре, ограждениях, способах проникновения на его территорию, графике работы, типе и предназначении выпускаемой им продукции… способах их поставки, а также о местах расположения военных частей", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Действия мужчины квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена).
"Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год", - уточнила пресс-служба.
Ведомство добавило, что суд конфисковал у осужденного деньги, полученные им в результате преступления, а также мобильный телефон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с представителями СБУ.
Как уточнила областная прокуратура в своем Telegram-канале, мужчина получил от представителей украинский разведки всего 3 тысячи рублей, а действовал он в интересах зарубежной спецслужбы с января по март 2025 года.
В середине апреля пресс-служба суда сообщила, что Ивановский областной суд начал рассмотрение уголовного дела жителя Кинешмы, которого обвиняли в госизмене. Как отмечало ведомство, обвиняемый, предложив свои услуги СБУ и рассчитывая на получение за это денег, даже заполнил анкету.
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