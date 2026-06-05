Ведяхин: цель в 11 трлн рублей эффекта от внедрения ИИ реалистична

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Достижение экономического эффекта в 11 триллионов рублей от внедрения ИИ является реалистичной целью, а при ускоренном масштабировании этой технологии показатели российской экономики могут быть и выше, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Цель более чем в 11 триллионов рублей к 2030 году выглядит достижимой, а при ускоренном масштабировании, в том числе за счет ИИ-агентов, потенциал может оказаться выше. Это возможно при быстром переводе пилотов в массовое внедрение, особенно в отраслях с большим объемом повторяемых задач — по нашим оценкам, таких около 48% экономики", - привели в банке слова Ведяхина на ПМЭФ-2026.

По его словам, главным механизмом ускорения является рост производительности труда, "и здесь у России особенно большой запас".

"Мы на 74-м месте в мире по этому показателю при рекордно низкой безработице (2,2%). По прогнозам аналитиков Сбера, генеративный ИИ, роботизация и цифровизация могут поднять производительность на 21–33% к 2032 году. Международные данные PwC показывают, что в отраслях с высокой "экспозицией" к ИИ темпы роста производительности почти учетверились — с 7% до 27% за 2018–2024 годы", - пояснил Ведяхин.

Он подчеркнул, что для российской экономики это означает не массовое высвобождение людей, а возможность получать больше продукции при дефиците кадров.

"Дисбаланс на рынке труда сохранится на уровне около 3 миллионов человек, а к 2032 году потребность составит 12,2 миллиона - в основном, из-за выхода на пенсию. Высвобождаемые ресурсы будут перераспределяться внутри компаний — на более сложные задачи, а не "на биржу", - полагает Ведяхин.

Настоящим вызовом, добавил он, является скорость адаптации: переобучение, плавное внедрение, рост спроса на компетенции работы с ИИ.