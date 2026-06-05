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Ведяхин: цель в 11 трлн рублей эффекта от внедрения ИИ реалистична - РИА Новости, 05.06.2026
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14:15 05.06.2026
Ведяхин: цель в 11 трлн рублей эффекта от внедрения ИИ реалистична

Сбер: Цель достичь экономического эффекта в 11 трлн рублей реалистична

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Ведяхин
Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Ведяхин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Достижение экономического эффекта в 11 триллионов рублей от внедрения ИИ является реалистичной целью, а при ускоренном масштабировании этой технологии показатели российской экономики могут быть и выше, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Цель более чем в 11 триллионов рублей к 2030 году выглядит достижимой, а при ускоренном масштабировании, в том числе за счет ИИ-агентов, потенциал может оказаться выше. Это возможно при быстром переводе пилотов в массовое внедрение, особенно в отраслях с большим объемом повторяемых задач — по нашим оценкам, таких около 48% экономики", - привели в банке слова Ведяхина на ПМЭФ-2026.
По его словам, главным механизмом ускорения является рост производительности труда, "и здесь у России особенно большой запас".
"Мы на 74-м месте в мире по этому показателю при рекордно низкой безработице (2,2%). По прогнозам аналитиков Сбера, генеративный ИИ, роботизация и цифровизация могут поднять производительность на 21–33% к 2032 году. Международные данные PwC показывают, что в отраслях с высокой "экспозицией" к ИИ темпы роста производительности почти учетверились — с 7% до 27% за 2018–2024 годы", - пояснил Ведяхин.
Он подчеркнул, что для российской экономики это означает не массовое высвобождение людей, а возможность получать больше продукции при дефиците кадров.
"Дисбаланс на рынке труда сохранится на уровне около 3 миллионов человек, а к 2032 году потребность составит 12,2 миллиона - в основном, из-за выхода на пенсию. Высвобождаемые ресурсы будут перераспределяться внутри компаний — на более сложные задачи, а не "на биржу", - полагает Ведяхин.
Настоящим вызовом, добавил он, является скорость адаптации: переобучение, плавное внедрение, рост спроса на компетенции работы с ИИ.
"Если это обеспечить, ИИ станет одним из ключевых факторов ускорения экономики, если нет — разрыв между адаптировавшимися компаниями и отстающими будет только расти, даже при общем дефиците кадров", - резюмировал топ-менеджер.
 
ПМЭФСберСбербанк РоссииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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