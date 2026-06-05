Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение с АНО "Общественный капитал" - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
13:10 05.06.2026
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение с АНО "Общественный капитал"

Малков на ПМЭФ подписал соглашение с АНО "Общественный капитал"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с АНО "Общественный капитал", сообщила пресс-служба правительства региона.
"На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Рязанской области и АНО "Общественный капитал". Документ подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ ускорит процесс внедрения в регионе стандарта общественного капитала бизнеса.
"Сегодня важен не только вклад компаний в экономику, но и их участие в развитии территорий, поддержке сотрудников и реализации социальных проектов. Новый стандарт общественного капитала бизнеса создает понятные и прозрачные критерии такой оценки. Для Рязанской области это дополнительный инструмент для поддержки компаний, которые вкладываются в развитие региона", - приводятся в сообщении слова Малкова.
Отмечается, что оценку по стандарту общественного капитала бизнеса уже прошел Мещерский научно-технический центр. Компании, получившие сертификат соответствия, вносятся в реестр на цифровой платформе.
Стандарт общественного капитала бизнеса разработан по поручению президента России Владимира Путина и утвержден постановлением правительства РФ от 30 декабря 2025 года. Документ включает 95 показателей по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и участие в развитии страны. Прохождение оценки носит добровольный характер. Соответствие стандарту открывает для компаний приоритетный доступ к мерам государственной поддержки, повышает деловую репутацию и инвестиционную привлекательность.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Рязанская областьПавел МалковАНО "Общественный капитал"ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала