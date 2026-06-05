Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение с АНО "Общественный капитал"

РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с АНО "Общественный капитал", сообщила пресс-служба правительства региона.

"На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Рязанской области и АНО "Общественный капитал". Документ подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ ускорит процесс внедрения в регионе стандарта общественного капитала бизнеса.

"Сегодня важен не только вклад компаний в экономику, но и их участие в развитии территорий, поддержке сотрудников и реализации социальных проектов. Новый стандарт общественного капитала бизнеса создает понятные и прозрачные критерии такой оценки. Для Рязанской области это дополнительный инструмент для поддержки компаний, которые вкладываются в развитие региона", - приводятся в сообщении слова Малкова.

Отмечается, что оценку по стандарту общественного капитала бизнеса уже прошел Мещерский научно-технический центр. Компании, получившие сертификат соответствия, вносятся в реестр на цифровой платформе.

Стандарт общественного капитала бизнеса разработан по поручению президента России Владимира Путина и утвержден постановлением правительства РФ от 30 декабря 2025 года. Документ включает 95 показателей по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и участие в развитии страны. Прохождение оценки носит добровольный характер. Соответствие стандарту открывает для компаний приоритетный доступ к мерам государственной поддержки, повышает деловую репутацию и инвестиционную привлекательность.