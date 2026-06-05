Президент Румынии заявил о самопроизвольном взрыве украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Морские беспилотники, над которыми Украина утратила контроль, самопроизвольно взорвались в Черном море, заявил президент Румынии Никушор Дан.

Второй беспилотник взорвался под наблюдением береговой охраны у порта Констанцы, а еще два — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

Взрывы беспилотников не привели к жертвам или значительному ущербу, опасности для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет.

КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Морские беспилотники, над которыми Украина утратила контроль, самопроизвольно взорвались в Черном море, заявил президент Румынии Никушор Дан.

В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.

"Информация, полученная утром от украинской стороны, позволила эвакуировать район, находящийся под угрозой взрыва. В настоящее время все четыре морских беспилотника, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самопроизвольно взорвались", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.

По его словам, второй беспилотник самопроизвольно взорвался под наблюдением береговой охраны у порта Констанцы, а еще два беспилотника взорвались примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

Ни один из этих взрывов беспилотников не привел к жертвам или значительному ущербу. Дан констатировал, что в данный момент опасности для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет.

Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.