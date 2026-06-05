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Президент Румынии заявил о самопроизвольном взрыве украинских дронов - РИА Новости, 05.06.2026
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17:23 05.06.2026
Президент Румынии заявил о самопроизвольном взрыве украинских дронов

Дан: Беспилотники, над которыми Киев потерял контроль, взорвались в Черном море

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морские беспилотники, над которыми Украина утратила контроль, самопроизвольно взорвались в Черном море, заявил президент Румынии Никушор Дан.
  • Второй беспилотник взорвался под наблюдением береговой охраны у порта Констанцы, а еще два — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.
  • Взрывы беспилотников не привели к жертвам или значительному ущербу, опасности для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Морские беспилотники, над которыми Украина утратила контроль, самопроизвольно взорвались в Черном море, заявил президент Румынии Никушор Дан.
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.
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"Информация, полученная утром от украинской стороны, позволила эвакуировать район, находящийся под угрозой взрыва. В настоящее время все четыре морских беспилотника, вышедшие из-под контроля украинских вооруженных сил, самопроизвольно взорвались", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, второй беспилотник самопроизвольно взорвался под наблюдением береговой охраны у порта Констанцы, а еще два беспилотника взорвались примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.
Ни один из этих взрывов беспилотников не привел к жертвам или значительному ущербу. Дан констатировал, что в данный момент опасности для граждан Румынии и национальной инфраструктуры больше нет.
Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
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Морской дрон, схожий с теми, что использует Украина, взорвался в порту Констанцы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В румынском порту взорвался дрон, схожий с теми, что используют ВСУ
Вчера, 11:30
 
В миреКонстанцаРумынияГрецияНикушор ДанНикос Дендиас
 
 
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