В Румынии отменили эвакуацию жителей прибрежной зоны после взрыва дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Румынии возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, аналогичный тем, что используется в украинском конфликте.
- Из-за инцидента было эвакуировано около трех тысяч человек в уезде Констанца и несколько сотен в уезде Тулча.
- Власти Румынии отменили эвакуацию жителей прибрежной зоны, так как риск нового взрыва морского беспилотника отсутствует.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Эвакуация жителей прибрежной зоны Румынии отменена, власти пришли к выводу, что риска нового взрыва морского беспилотника нет, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Делта.
В пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально объектов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море. В уезде Констанца было эвакуировано около трех тысяч человек, в уезде Тулча - еще несколько сотен.
"Было установлено, что на данный момент в прибрежной зоне Черного моря больше нет опасности, поэтому профилактическая эвакуация, проводимая пожарными, сотрудниками полиции, пограничной полицией и местными властями, была приостановлена", — говорится в заявлении инспекции.
Решение было принято после анализа рисков, проведенного ответственными органами, который пришел к выводу, что ситуация больше не представляет угрозы для населения и повторного взрыва не будет.
Греция 3 июня направила украинским властям официальный демарш из-за найденного на греческом острове украинского морского дрона. Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада дистанционно управляемое судно, которое, по источникам газеты "Катимерини", является морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.