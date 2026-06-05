В Румынии отменили эвакуацию жителей прибрежной зоны после взрыва дрона

КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Эвакуация жителей прибрежной зоны Румынии отменена, власти пришли к выводу, что риска нового взрыва морского беспилотника нет, сообщила пресс-служба инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Делта.

Решение было принято после анализа рисков, проведенного ответственными органами, который пришел к выводу, что ситуация больше не представляет угрозы для населения и повторного взрыва не будет.