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ВМС ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской дрон был украинским - РИА Новости, 05.06.2026
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15:13 05.06.2026 (обновлено: 17:25 05.06.2026)
ВМС ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской дрон был украинским

ВМС Украины признали, что это их безэкипажный катер взорвался в Румынии

© СоцсетиДым от взрыва в порту Констанца
Дым от взрыва в порту Констанца - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети
Дым от взрыва в порту Констанца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской безэкипажный катер принадлежал им.
  • По их сообщению, катер потерял управление и оказался у берегов Румынии во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Военно-морские силы ВСУ признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВМС Украины.
Ранее в пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.
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"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины… потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении.
Со своей стороны, и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что Киев проинформировал Бухарест о расчетном времени самодетонации своих морских беспилотных аппаратов, потерявших управление в Черном море. "Украинская сторона своевременно верифицировала и передала нам точные временные параметры, в течение которых запущенные ими полупогружные аппараты должны были автоматически самоликвидироваться", - приводит слова Мируцэ пресс-служба румынского военного ведомства.
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