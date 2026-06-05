ВМС ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской дрон был украинским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морские силы ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской безэкипажный катер принадлежал им.
- По их сообщению, катер потерял управление и оказался у берегов Румынии во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Военно-морские силы ВСУ признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВМС Украины.
Ранее в пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используется в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было пять, один их них взорвался на украинской территории, еще три дрейфуют в море.
"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины… потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении.
Со своей стороны, и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что Киев проинформировал Бухарест о расчетном времени самодетонации своих морских беспилотных аппаратов, потерявших управление в Черном море. "Украинская сторона своевременно верифицировала и передала нам точные временные параметры, в течение которых запущенные ими полупогружные аппараты должны были автоматически самоликвидироваться", - приводит слова Мируцэ пресс-служба румынского военного ведомства.