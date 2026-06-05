СМИ: в румынском порту Констанца обнаружены еще три морских беспилотника

"Система обнаружения PESCOMAR выявила еще 3 морских беспилотника, направляющихся к порту. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить", - сообщает портал.

В порту Констанца объявлен режим повышенной готовности, все сотрудники, находившееся в зоне обнаружения первого беспилотника, были эвакуированы. На месте находятся специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны.