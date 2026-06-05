СМИ: в румынском порту Констанца обнаружены еще три морских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В румынском порту Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина.
- Система обнаружения PESCOMAR выявила еще три морских беспилотника, направляющихся к порту Констанца.
- В порту Констанца объявили режим повышенной готовности, на месте находятся специалисты из различных служб безопасности.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Еще три морских бепислотника обнаружены в румынском порту Констанца, сообщает портал Ziua de Constanta.
Ранее в пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина. В ведомстве подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством национальной обороны в районе Черного моря. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.
"Система обнаружения PESCOMAR выявила еще 3 морских беспилотника, направляющихся к порту. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить", - сообщает портал.
В порту Констанца объявлен режим повышенной готовности, все сотрудники, находившееся в зоне обнаружения первого беспилотника, были эвакуированы. На месте находятся специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны.