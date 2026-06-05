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СМИ: в румынском порту Констанца обнаружены еще три морских беспилотника - РИА Новости, 05.06.2026
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12:35 05.06.2026 (обновлено: 12:49 05.06.2026)
СМИ: в румынском порту Констанца обнаружены еще три морских беспилотника

Ziua de Constanta: еще три морских беспилотника обнаружены в порту Констанца

© Фото : соцсети Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РумынииАвтомобили пожарной службы и скорой помощи в районе обнаружения морских беспилотников в Констанце
Автомобили пожарной службы и скорой помощи в районе обнаружения морских беспилотников в Констанце - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : соцсети Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии
Автомобили пожарной службы и скорой помощи в районе обнаружения морских беспилотников в Констанце
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В румынском порту Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина.
  • Система обнаружения PESCOMAR выявила еще три морских беспилотника, направляющихся к порту Констанца.
  • В порту Констанца объявили режим повышенной готовности, на месте находятся специалисты из различных служб безопасности.
КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Еще три морских бепислотника обнаружены в румынском порту Констанца, сообщает портал Ziua de Constanta.
Ранее в пятницу пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что использует Украина. В ведомстве подчеркнули, что объект не является частью техники румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных министерством национальной обороны в районе Черного моря. Дело расследуется прокуратурой при Апелляционном суде Констанцы.
"Система обнаружения PESCOMAR выявила еще 3 морских беспилотника, направляющихся к порту. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить", - сообщает портал.
В порту Констанца объявлен режим повышенной готовности, все сотрудники, находившееся в зоне обнаружения первого беспилотника, были эвакуированы. На месте находятся специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны.
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