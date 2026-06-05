В румынском порту взорвался дрон, схожий с теми, что используют ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В румынском порту Констанца взорвался морской дрон, схожий с теми, что использует Украина.

Пострадавших нет.

Прокуратура начала расследование.

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Обнаруженный сегодня утром, 5 июня, морской беспилотник в гражданском порту Констанцы , недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, взорвался около 10:30, обошлось без жертв. Морской беспилотник относится к типу, использовавшемуся в войне на Украине", — говорится на сайте ведомства.

Силы разведки, береговой охраны и Минобороны оцепили и изолировали района взрыва.

Как подчеркнули в военном ведомстве, аппарат не относится к румынской военной технике и не участвовал в недавних учениях в Черном море . Дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Позже стало известно, что система обнаружения PESCOMAR зафиксировала еще три морских беспилотника, направляющихся к Констанце. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить, утверждает портал Ziua de Constanta

В порту объявили режим повышенной готовности, всех сотрудников, находившихся в зоне обнаружения первого дрона, эвакуировали. Там работают специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны.