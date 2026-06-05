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В румынском порту взорвался дрон, схожий с теми, что используют ВСУ - РИА Новости, 05.06.2026
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11:30 05.06.2026 (обновлено: 13:16 05.06.2026)
В румынском порту взорвался дрон, схожий с теми, что используют ВСУ

В порту Констанцы взорвался дрон, схожий с теми, что используют ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В румынском порту Констанца взорвался морской дрон, схожий с теми, что использует Украина.
  • Пострадавших нет.
  • Прокуратура начала расследование.
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. В румынском порту Констанца взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Обнаруженный сегодня утром, 5 июня, морской беспилотник в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, взорвался около 10:30, обошлось без жертв. Морской беспилотник относится к типу, использовавшемуся в войне на Украине", — говорится на сайте ведомства.
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Силы разведки, береговой охраны и Минобороны оцепили и изолировали района взрыва.
Как подчеркнули в военном ведомстве, аппарат не относится к румынской военной технике и не участвовал в недавних учениях в Черном море. Дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.
Позже стало известно, что система обнаружения PESCOMAR зафиксировала еще три морских беспилотника, направляющихся к Констанце. По некоторым источникам, их не удалось обезвредить, утверждает портал Ziua de Constanta.
В порту объявили режим повышенной готовности, всех сотрудников, находившихся в зоне обнаружения первого дрона, эвакуировали. Там работают специалисты из Службы разведки и безопасности, жандармерии, полиции и пограничной охраны.
В начале мая греческие рыбаки нашли на острове Лефкада дистанционно управляемое судно, которое оказалось украинским морским дроном-камикадзе "Козак Мамай". Как установили специалисты Генштаба Греции, этот аппарат вместе с другими подобными планировалось задействовать в масштабной операции по нанесению ударов по судам, связанным с Россией. Афины направили Киеву официальный протестный демарш.
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