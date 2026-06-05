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Су-57 может быть командным пунктом для беспилотников, сообщили в "Ростехе" - РИА Новости, 05.06.2026
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13:15 05.06.2026
Су-57 может быть командным пунктом для беспилотников, сообщили в "Ростехе"

"Ростех": Су-57 может быть командным пунктом для беспилотников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель пятого поколения Су-57 способен выступать в роли командного центра для беспилотных летательных аппаратов, сообщили в "Ростехе".
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 способен выступать в роли командного центра для беспилотных летательных аппаратов, сообщили РИА Новости "Ростехе".
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолетом в мире.
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"Су-57 – это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Также машина имеет широкую номенклатуру современного и перспективного вооружения", - сказали в "Ростехе".
Су-57 выпускает Объединенная авиастроительная корпорация. На сегодняшний день это единственный истребитель пятого поколения в мире, подтвердивший свою эффективность во всех вариантах боевого применения. На его счету есть как воздушные, так и наземные цели противника. При этом он может действовать незаметно для системы ПВО противника за счет своих высоких стелс-качеств.
В мае был представлен двухместный Су-57Д. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, он будет обладать возможностями самолета боевого управления.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинДенис МантуровРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57Технологии
 
 
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