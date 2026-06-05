Су-57 может быть командным пунктом для беспилотников, сообщили в "Ростехе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребитель пятого поколения Су-57 способен выступать в роли командного центра для беспилотных летательных аппаратов, сообщили в "Ростехе".
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 способен выступать в роли командного центра для беспилотных летательных аппаратов, сообщили РИА Новости "Ростехе".
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим самолетом в мире.
"Су-57 – это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Также машина имеет широкую номенклатуру современного и перспективного вооружения", - сказали в "Ростехе".
Су-57 выпускает Объединенная авиастроительная корпорация. На сегодняшний день это единственный истребитель пятого поколения в мире, подтвердивший свою эффективность во всех вариантах боевого применения. На его счету есть как воздушные, так и наземные цели противника. При этом он может действовать незаметно для системы ПВО противника за счет своих высоких стелс-качеств.
В мае был представлен двухместный Су-57Д. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, он будет обладать возможностями самолета боевого управления.