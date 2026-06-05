Спасенный из плена боец ВС России заявил, что он на седьмом небе от счастья

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец ВС России, вернувшийся из украинского плена, заявил, что находится на седьмом небе от счастья

Минобороны РФ сообщило о возвращении 185 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории в обмен на 185 военнопленных ВСУ.

После возвращения в Россию бойцы получат дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена боец ВС РФ рассказал РИА Новости, что находится на седьмом небе от счастья и рад вновь оказаться на родной земле, где все для него является святым.

"В данный момент на седьмом небе от того, что на родную землю попал... Это дорогого стоит, даже один воздух. Это святое, и земля наша святая, дом родной, где родные ждут", - сказал он.

Военнослужащий поблагодарил правительство России и Минобороны, а также всех, кто занимался переговорами, связанными с обменом.

Он уточнил, что уже поговорил с родными и рассказал, что жена расплакалась от радости, когда узнала, что он жив и попал под обмен.

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ

Сперва российских военнослужащих доставили в Белоруссию , там с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова , они получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.