Для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом, заявил посол Гармонин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Берне Гармонин заявил, что для Москвы швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, в частности в Швейцарии, Турции или арабских странах.
- Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Российская сторона неоднократно информировала власти Швейцарии, что для России швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.
Он напомнил, что конфедерация присоединилась ко всем антироссийским санкциям и активно финансово и материально поддерживает Киев.
"Поэтому для российской стороны швейцарский нейтралитет уже в прошлом, о чем мы уже неоднократно информировали швейцарских официальных лиц... Вывод простой: никакой равноудаленности или беспристрастности Швейцарии нет и в помине, а ее внешнеполитический курс носит явно недружественный в отношении России характер", - подчеркнул посол.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или арабские страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.