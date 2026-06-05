Для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом, заявил посол Гармонин

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Российская сторона неоднократно информировала власти Швейцарии, что для России швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.