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Для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом, заявил посол Гармонин - РИА Новости, 05.06.2026
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16:22 05.06.2026
Для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом, заявил посол Гармонин

Посол Гармонин: для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом

© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской КонфедерацииЧрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Посольства Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации
Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Берне Гармонин заявил, что для Москвы швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом.
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, в частности в Швейцарии, Турции или арабских странах.
  • Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Российская сторона неоднократно информировала власти Швейцарии, что для России швейцарский нейтралитет из-за позиции Берна по Украине уже в прошлом, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.
Он напомнил, что конфедерация присоединилась ко всем антироссийским санкциям и активно финансово и материально поддерживает Киев.
"Поэтому для российской стороны швейцарский нейтралитет уже в прошлом, о чем мы уже неоднократно информировали швейцарских официальных лиц... Вывод простой: никакой равноудаленности или беспристрастности Швейцарии нет и в помине, а ее внешнеполитический курс носит явно недружественный в отношении России характер", - подчеркнул посол.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или арабские страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 15:31
 
РоссияШвейцарияБерн (кантон)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей Гармонин
 
 
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