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Посол России в Берне назвал Швейцарию недружественной страной - РИА Новости, 05.06.2026
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16:07 05.06.2026 (обновлено: 16:43 05.06.2026)
Посол России в Берне назвал Швейцарию недружественной страной

Посол Гармонин назвал Швейцарию недружественной для России страной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРека Аре в городе Берн
Река Аре в городе Берн - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Берне Гармонин заявил, что Швейцария является недружественной для России страной.
  • Он подчеркнул, что Швейцария безапелляционно поддерживает киевский режим и оказывает ему значительную финансовую и материальную помощь.
  • Песков ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече, заявив, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцария - недружественная для России страна, она безапелляционно поддерживает киевский режим, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.
"Конфедерация - недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Запада, безапелляционно поддерживает киевский режим, в том числе оказывает ему значительную финансовую и материальную помощь", - сказал посол.
Он напомнил, что с 2022 года Берн занимает четко прокиевскую позицию, швейцарские власти перенимают все пакеты рестриктивных антироссийских мер Евросоюза.
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране, назвав среди возможных мест для нее Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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