Посол России в Берне назвал Швейцарию недружественной страной

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости . Швейцария - недружественная для России страна, она безапелляционно поддерживает киевский режим, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.

"Конфедерация - недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Запада, безапелляционно поддерживает киевский режим, в том числе оказывает ему значительную финансовую и материальную помощь", - сказал посол.